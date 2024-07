Maltempo, ministra Santanché attesa in Valle d'Aosta

AOSTA, 01 LUG - La ministra del turismo Daniela Santanché domani sarà in Valle d'Aosta per visitare le località colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Alle 15 è previsto l'arrivo all'aeroporto di Aosta dove incontrerà autorità, protezione civile e operatori turistici. Non è escluso che la ministra faccia anche un sorvolo in elicottero di Cogne e Cervinia, le località colpite dal maltempo.