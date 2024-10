Maltempo: messaggio di solidarietà Consiglio regionale Calabria

REGGIO CALABRIA, 22 OTT - Il Consiglio regionale della Calabria ha espresso la propria solidarietà alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo che si é abbattuta negli ultimi giorni su molte regioni del Paese. Il presidente dell'Assemblea, Filippo Mancuso, a conclusione della seduta odierna, ha letto un messaggio in cui si esprime vicinanza a quanti hanno subito danni e disagi. "Un particolare ringraziamento - ha detto Mancuso - va alla protezione civile ed a tutti coloro che si stanno adoperando per rimettere in sicurezza le persone e le aree interessate dal maltempo. Immagini drammatiche, in particolare, sono arrivate dalla Liguria, dall'Emilia Romagna e dalla Calabria, dove si sono registrate notevoli difficoltà sulla viabilità stradale. Un tratto dell'autostrada A2, tra Pizzo e Lamezia Terme, è stato chiuso a causa di allagamenti ed addirittura un'automobile è stata ingoiata da una voragine apertasi sulla strada statale 280, che collega Catanzaro e Lamezia Terme. Non posso non evidenziare come le forti piogge continuino a cancellare ingenti investimenti pubblici e privati ed interi progetti di vita. Per questo, oltre alle polemiche del giorno dopo, bisogna sostenere con forza la cultura della prevenzione e del contrasto al dissesto idrogeologico attraverso azioni mirate per ciò che riguarda l'etica dell'ambiente, la cultura del territorio ispirata alla tutela ed il rispetto e la mitigazione degli impatti ambientali". "È necessario - ha proseguito il presidente Mancuso - assumere decisioni responsabili attraverso piani operativi che agiscano con concretezza in modo da fronteggiare in maniera più decisa ed adeguata le conseguenze delle calamità naturali purtroppo sempre più frequenti nel nostro Paese".