Maltempo, in Toscana codice arancione per mareggiate

Il vento forte a Livorno, 22 ottobre 2014. Per il maltempo saltano le corse dei traghetti per Capraia da Livorno e per l'isola d'Elba da Piombino. E' stata sospesa la corsa del traghetto Toremar 'Liburna' in partenza alle 7 di stamani per Capraia da Livorno a causa delle condizioni meteomarine proibitive. Sempre a causa delle condizioni meteomarine è stato sospeso anche da Piombino (Livorno) il collegamento con Rio Marina del traghetto Toremar 'Bellini'. Il bollettino meteo, in peggioramento per le prossime 12 ore, per il quadrante tirrenico di Livorno parla di forti raffiche di libeccio e di mare forza 9. ANSA/FRANCO SILVI