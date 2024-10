Maltempo, in Toscana anche domani codice giallo

FIRENZE, 18 OTT - Prorogata l'allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale a tutta la giornata di domani sulla Toscana centro-occidentale. Così sui social il governatore Eugenio Giani che spiega anche che è stata "emessa allerta gialla per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani". Intanto per oggi "previste residue precipitazioni sparse. Cumulati medi e massimi non significativi. Domani nuovo peggioramento con precipitazioni diffuse solo occasionalmente temporalesche".