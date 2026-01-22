Maltempo in Sardegna, la Regione dichiara lo stato di emergenza

CAGLIARI, 22 GEN - La Giunta regionale della Sardegna, su indicazione dell'assessora della Difesa dell'ambiente, delegata in materia di Protezione civile, Rosanna Laconi, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 22 gennaio 2027 "in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi che si sono verificati nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori della Sardegna orientale e meridionale". Nel corso dell'ultima seduta di Giunta, è stato dato mandato alla Direzione generale della Protezione civile di delimitare l'area interessata dai danni derivanti dall'evento meteorologico avverso e predisporre un'apposita relazione tecnico-illustrativa per quantificare le risorse finanziarie da stanziare e per attivare la richiesta al presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.