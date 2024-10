Maltempo in Sardegna, disperso è uno del gruppo di Monte Arcosu

CAGLIARI, 27 OTT - È uno dei ragazzi del gruppo sorpreso dal maltempo a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf nel sud Sardegna, il disperso che i vigili del fuoco con l'elicottero e squadre a terra stanno cercando in queste ore. Da una prima ricostruzione risulta che una comitiva di otto persone stava attraversando ieri notte la zona quando si è scatenato il nubifragio. Erano diretti a casa di amici per una cena. Il gruppo era diviso in diverse auto. Quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato fuori strada dalla corrente. Gli altri amici invece sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto. Tutti sono stati raggiunti e messi in salvo dagli elicotteri dei vigili del fuoco. Sembrava la classica avventura con lieto fine e invece no: mancava all'appello uno dei ragazzi.