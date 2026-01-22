Maltempo in Sardegna, dal mare riaffiorano reperti di epoca fenicia

CAGLIARI, 22 GEN - Tombe e resti di epoca fenicia sono riaffiorati dal mare a seguito dell'ondata di maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni in Sardegna. La scoperta è avvenuta in una delle spiagge del litorale di Domus De Maria, Comune della costa sud occidentale dell'Isola dove si trova anche la famosa spiaggia di Chia. Dalla sabbia sono riemerse due tombe e diversi reperti archeologici come anfore e vasi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato la zona, e il personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per effettuare un primo sopralluogo tecnico e valutare lo stato di conservazione dei antichi manufatti. "Dalle prime valutazioni visive - spiegano i carabinieri - i resti sembrerebbero risalire verosimilmente all'epoca fenicia, testimoniando ancora una volta la ricchezza storica che caratterizza il litorale del Sud Sardegna". E' stato interdetto l'accesso al sito in attesa dell'arrivo di personale specializzato che, nei prossimi giorni, avvierà le delicate operazioni di scavo scientifico e recupero dei reperti per garantirne la conservazione e lo studio.