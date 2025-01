Maltempo in Fvg, picchi marea a Grado e Muggia ma pochi disagi

TRIESTE, 28 GEN - Non ha prodotto allagamenti significativi il picco di marea raggiunto alle 8.55 a Grado con un valore di 1,39 metri. A Trieste il mareometro ha segnato il picco (2.62 metri) alle 8.10 e il gruppo comunale di Muggia ha posto in opera le paratie anti marea in corrispondenza del Mandracchio. Lo rende noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia nel bollettino di aggiornamento riferito alle ore 12. Sulla regione, dove è in vigore un'allerta gialla fino a stasera, si prevedono piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, probabilmente ancora intense sulle Prealpi Giulie. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci sparsi anche temporaleschi e in montagna la quota neve sarà in calo da 1600 metri a fino a 800-1000 metri. Nella notte precipitazioni residue su Alpi e Prealpi Giulie. Soffierà Scirocco forte sulla costa, con mareggiate specie fra Lignano e Grado, in calo in serata; vento forte da sud o sudovest anche in quota. Nella notte precipitazioni residue su Alpi e Prealpi Giulie. Nelle prime ore della mattinata sono stati segnalati allagamenti localizzati in abitazioni nei comuni di San Quirino e Spilimbergo in provincia di Pordenone e nei comuni di Treppo Grande e Sutrio in provincia di Udine. In riferimento ai corsi d'acqua, il torrente Cosa a Travesio è sceso sotto il livello di attenzione; l'idrometro di Venzone sul Tagliamento alle 12 misura 1,38 metri ed è al di sotto del livello di guardia posto a 1.90 metri. Lo scarico delle dighe di ponte Racli e Ravedis si mantiene al di sotto del livello di guardia ma è stato chiuso il guado di Rauscedo sul torrente Meduna; l'idrometro di San Cassiano lungo l'asta principale del fiume Livenza, misura attualmente un livello inferiore a quello di guardia ma è in aumento. Finora sono stati attivati dalla Sala Operativa Regionale 32 volontari in monitoraggio e per interventi di ripristino.