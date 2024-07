Maltempo, in Fvg caduta alberi, abbattuto traliccio telefonico

TRIESTE, 13 LUG - Molti alberi caduti e ramaglie finiti sulle strade in alcune zone del Friuli e di Ronchi dei Legionari, e un traliccio telefonico abbattuto nel Comune di Corno di Rosazzo su Strada Abbazia. Strade interrotte nella stessa zona e danni alla segnaletica verticale. Sono i disagi causati dal maltempo di ieri in Fvg dove nelle ultime 12 ore ci sono stati vari e brevi rovesci sulle Alpi Giulie. Non si sono invece verificati i violenti fenomeni temporaleschi avvenuti nelle vicine regioni. Lo rende noto l'allerta regionale della Protezione civile Fvg diffusa alle 6 di oggi. Per quanto riguarda le previsioni, l'atmosfera rimane ancora moderatamente instabile e, con il riscaldamento diurno, nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabile sui monti. Nella stessa serata di ieri il transito è stato ripristinato su tutte le strade. La Protezione civile segnala la "attivazione" della frana di Cazzaso in comune di Tolmezzo (Udine) con il superamento della prima soglia di allertamento per la porzione più a monte del corpo di frana. Dalle ore 18.00 di ieri sono stati attivati dalla sala operativa regionale (SOR) per interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi 18 volontari delle squadre comunali di protezione civile con 5 automezzi. Da ieri pomeriggio fino all'alba di oggi sono pervenute al numero unico di emergenza, 58 chiamate per i Vigili del Fuoco per interventi tecnici urgenti sul territorio regionale, per un totale di 334 chiamate dall'inizio dell'allerta.