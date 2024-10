Maltempo: fulmine abbatte albero a Ovada, danni alle auto

OVADA, 27 OTT - Un fulmine ha abbattuto un pino di Ovada (Alessandria) provocando danni ad alcune automobili. Nei dintorni del centro abitato si è staccata una frana, all'altezza del ponticello verso la frazione Pratalborato di Capriata d'Orba, che non ha comunque invaso la carreggiata. "Orba e Stura - afferma il sindaco, Gian Franco Comaschi - sono costantemente monitorati dalla protezione civile. Speriamo che non sia necessario evacuare cittadini". Due strade provinciali sono state chiuse in alcuni tratti.