Maltempo: frana sulla A6 nel savonese, traffico bloccato

GENOVA, 27 OTT - L'Autostrada A6 Torino-Savona è interrotta dalla scorsa notte per una frana che ha invaso la carreggiata all'altezza di Altare (Savona). Sono al lavoro i tecnici per rimuovere la massa di terra e fango caduta a causa delle forti piogge degli ultimi giorni e la concessionaria, Autostrada dei Fiori, prevede la riapertura intorno alle 12. Nessun mezzo è stato coinvolto. Il movimento franoso è stato "innestato su un terreno né di competenza né di proprietà della concessionaria, nel suo scivolamento a valle ha intercettato la tratta autostradale delle A6 Torino-Savona nella careggiata nord al km 108+100, subito dopo l'uscita di Altare". "La massa di terra che ha invaso la sede stradale ammonta a circa 300 mc. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice). Sul posto sono presenti anche i tecnici che hanno valutato gli aspetti geologici del fenomeno e le soluzioni da porre in atto. La riapertura della tratta Altare - Millesimo è al momento prevista per le ore 12 circa di oggi" dice una nota.