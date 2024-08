Maltempo: forte temporale su Malpensa, 27 i voli dirottati

VARESE, 26 AGO - Il forte temporale che si è abbattuto sul Varesotto attorno a mezzogiorno non ha risparmiato l'aeroporto di Malpensa, provocando forti disagi ai viaggiatori. Sono stati 27 i voli dirottati per la bomba d'acqua con molti fulmini sugli aeroporti di Linate, Orio al Serio, Torino e Venezia. L'emergenza è durata un'ora circa e la situazione più grave si è verificata al Terminal 2 dove molti passeggeri di rientro in Italia si sono trovati a dover evitare grosse pozzanghere nell'area arrivi. Allagata anche la superstrada 336 che arriva allo scalo, anche se non è mai stata chiusa. Al momento la situazione è tornata alla normalità sia in aeroporto che a livello viabilistico.