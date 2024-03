Maltempo, fango e acqua in strade Genova. Sfollata una rsa

GENOVA, 10 MAR - Smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. La notte di allerta gialla per pioggia a Genova sta creando disagi e problemi, i vigili del fuoco sono impegnati dalla notte. Nella notte a Coronata, in via Monte Guano, 10 anziani ospiti di una rsa sono stati sfollati e portati in ospedale in via precauzionale per una criticità causata da una precedente frana. A Multedo il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon è allagato e la polizia locale lo ha chiuso. Chiuse per allagamenti via Thea Benedetti e via della Superba. Acqua anche sulla sopraelevata Aldo Moro che è stata chiusa verso Ponente. In via Giovanni Torti un fiume di fango è arrivato in strada dopo essere stato spinto dalla pioggia da una delle scalinate.