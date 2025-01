Maltempo, domani allerta rossa in Liguria

ROMA, 27 GEN - Allerta rossa per rischio idrogeologico domani in Liguria sul settore di levante; arancione su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana; gialla in undici regioni. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L'avviso prevede il persistere di temporali su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Dalla serata di oggi il maltempo si estenderà su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e, dalla mattina di domani, sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsto anche il persistere di venti da forti a burrasca dai, con rinforzi fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Dalla serata di oggi venti da forti a burrasca anche su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani a Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia, dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.