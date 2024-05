Maltempo: domani allerta arancione in Lombardia

ROMA, 14 MAG - Maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal tardo pomeriggio di oggi, prevede l'avviso, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione domani a Veneto, Marche ed Umbria, specie settori orientali; le precipitazioni risulteranno più abbondanti su tutti i settori alpini e prealpini ed i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Lombardia; allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e l'intero territorio delle Marche.