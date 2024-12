Maltempo: crolla un cornicione a Porto Torres, nessun ferito

SASSARI, 20 DIC - Un cornicione crollato nell'area non lontana da via delle Vigne e una copertura volata via nella zona industriale: sono alcuni dei danni creati dal forte vento di maestrale a Porto Torres, dove le raffiche hanno raggiunto i 70 km/h. E' stata una mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco del Sassarese che hanno dovuto fare fronte alle decine di chiamate di soccorso per pali pericolanti, cornicioni divelti, alberi sradicati e rami caduti. Non si registrano feriti. A causa delle cattive condizioni meteo marine è saltata la corsa di questa sera tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, in Corsica, mentre questa mattina il traghetto Moby proveniente da Genova non è attraccato a Porto Torres ma a Olbia. La Delcomar fa sapere, invece, che sino a sabato 21 dicembre "tutto il traffico marittimo da e per Carloforte sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo marine". Intanto in tutta l'Isola il maestrale si fa sentire con raffiche che arrivano a 100 km/h, in particolare sui rilievi, mentre localmente si stanno verificando rovesci anche di media intensità, le temperature sono in picchiata a causa della tempesta polare che ha fatto capolino in Europa.