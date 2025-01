Maltempo, circa 100 interventi dei vigili del fuoco in Sardegna

Vigili del fuoco Sardegna Sono proseguiti tutta la notte gli interventi di soccorso da parte delle squadre dei Vigili del fuoco causati dal maltempo. Un centinaio gli interventi in regione; i comandi piu colpiti quelli di Cagliari e Nùoro. Non si segnalano persone coinvolte. Nella foto un intervento dei vigili del fuoco a Nùoro per una messa in sicurezza.