Maltempo, allerta rossa nel Bolognese e costa romagnola

Lo squarcio che ha causato gli allagamenti a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), 19 settembre 2024. Le strade di Traversara sono ancora fiumi in piena. Molte case sono danneggiate e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. E' la situazione di devastazione che si trova davanti chi è riuscito a raggiungere la frazione di Bagnacavallo (Ravenna) devastata dal Lamone che proprio qui ha rotto un argine./// The gash that caused floods in Traversara, a hamlet of Bagnacavallo (Ravenna, Italy), 19 September 2024. The streets of Traversara are still rivers in flood. Many houses are damaged and rescue operations are still underway. This is the devastating situation faced by those who managed to reach the hamlet of Bagnacavallo (Ravenna) devastated by the Lamone river that broke an embankment right here. ANSA/ MAX CAVALLARI