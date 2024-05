Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Veneto

ROMA, 30 MAG - Una vasta area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dall'Europa centrale, investirà le regioni settentrionali, accentuando nel corso della prossima notte l'instabilità e portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima sul Piemonte e poi su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 31 maggio, allerta arancione su parte di Lombardia e Veneto, allerta gialla sui restanti settori del Veneto su gran parte della Lombardia, sul Trentino-Alto Adige, sull'Emilia-Romagna e su parte di Friuli Venezia Giulia e Piemonte.