Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d'emergenza e prime risorse

ROMA, 23 GEN - Il Consiglio dei ministri lunedì delibererà "la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti" dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry, "anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, come rende noto Palazzo Chigi, presiedendo "oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati".