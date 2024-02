Maltempo: a Vicenza stamani oltre 60 interventi vigili del fuoco

VICENZA, 28 FEB - Sono oltre 60 gli interventi effettuati questa mattina a Vicenza dai vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando la città. Al momento sono inoltre in attesa oltre 70 richieste d'intervento, principalmente per prosciugamenti. Nella zona Ovest della città è esondata questa mattina la Roggia Dioma. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco, coordinato dal comandante Andrea Gattuso, è stato rinforzato con il raddoppio del turno e l'arrivo di personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti dai comandi di Padova, Treviso e Verona. Oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro. Sono state portate in salvo persone rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate, in città, nel comune di Creazzo, e una ragazza finita in un fossato pieno d'acqua a Nanto.