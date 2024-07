Maltempo a Lignano Sabbiadoro, disagi per turisti

UDINE, 23 LUG - Una forte ondata di maltempo, con pioggia intensa e grandine si è abbattuta ieri sulla città di Lignano Sabbiadoro (Udine), provocando disagi ai turisti e ai villeggianti e qualche danno ma leggero. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate quasi improvvisamente, quando un forte temporale si è abbattuto sulla località balneare friulana nel tardo pomeriggio, costringendo tanti bagnanti ad abbandonare precipitosamente la spiaggia. Gli addetti al salvataggio hanno prontamente invitato chi stava facendo il bagno a rientrare sul bagnasciuga; e hanno issato le bandiere rosse di pericolo. Il maltempo ha temporaneamente bloccato le ricerche in corso di un disperso in mare. I vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile locale hanno operato per far fronte ad allagamenti in diversi scantinati e ad alcuni alberi caduti su auto e in strada. Le condizioni meteo sono migliorate con il passare delle ore e nella mattinata di oggi è tornato il sereno.