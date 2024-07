Maltempo, a Cervinia distrutte anche due piste di sci

AOSTA, 03 LUG - Oltre al centro del paese, l'esondazione del torrente Marmore ha gravemente danneggiato anche due piste del comprensorio sciistico di Cervinia. Si tratta della "9-bis" e della "5" che ora dovranno essere ripristinate dalla Cervino spa assieme all'impianto di innevamento artificiale. Sono segnalati danni anche al campo di golf: quattro buche nella parte bassa della struttura sono state praticamente distrutte. "In paese - ha detto il vicesindaco di Valtournenche, Massimo Chatrian - i lavori procedono bene. La via Bich sarà liberata in giornata in modo da poter iniziare a pulire l'interno degli stabili, dai garages agli scantinati. Molti volontari sono arrivati anche oggi. Si inizia a intravedere uno spiraglio di luce". Il torrente è stato liberato dai detriti nella parte che scorre in paese. Lavori sono in corso anche su un acquedotto comunale.