Malore su nave in alto mare, soccorso al largo di Ischia

ISCHIA, 17 AGO - Operazione di soccorso in mare ieri sera al largo di Ischia, dove una motovedetta della Guardia Costiera ha prelevato e condotto a terra il passeggero di una nave traghetto diretta in Sardegna. Un uomo di 70 anni che si era imbarcato sulla nave Euro Palace partita dal porto di Napoli e diretta a Cagliari si è sentito male; l'uomo è stato colto da improvvisi e forti dolori all'addome mentre la nave si trovava in navigazione a circa 10 miglia a sud dell'isola di Ischia. Da bordo è scattata la richiesta di soccorso captata dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Napoli che ha assunto il coordinamento dei soccorsi ed allertato la motovedetta Sar in servizio presso la Guardia Costiera di Ischia (che dispone di personale e mezzi per servizi di emergenza in mare 24 ore al giorno tutto l'anno). L'evacuazione medica del 70enne è avvenuta a circa 10 miglia a sud di sant'Angelo, in una zona di mare più ridossata dal vento e dal mare, così che la vedetta CP 829 (coordinata dal comandante Antonio Magi) ha affiancato in sicurezza la nave e trasbordato il 70enne. L'uomo è stato condotto al porto di Baia ed affidato alle cure del personale sanitario del 118 già presente in banchina; attualmente si trova ricoverato in condizioni stabili all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli