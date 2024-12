Malore De Toni: esclusi esiti cardiologici ma è in osservazione

UDINE, 18 DIC - Dopo il primo accesso al pronto soccorso di questo pomeriggio, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, che ha avuto un malore, è stato visitato dal personale dell'unità cardiologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E' quanto riferisce l'amministrazione comunale del capoluogo friulano in una nota diramata per aggiornare sulle condizioni di salute del primo cittadino. Al termine della visita, vi si legge, sono stati esclusi per il momento esiti cardiologici. Il sindaco rimarrà comunque in osservazione presso il nosocomio udinese. Nonostante l'assenza del primo cittadino, rimane confermato l'impegno istituzionale del consiglio comunale previsto per domani, giovedì 19 dicembre 2024.