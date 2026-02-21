Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Magistratura democratica, scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale

AA

ROMA, 21 FEB - "Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla all'anemia e alla chiusura. Perché la radio svolge un servizio di informazione e di cultura assolutamente insostituibile. Perché non si potrà scrivere la storia degli ultimi cinquanta anni del nostro Paese senza attingere al suo prezioso archivio, che deve continuare a vivere e a rinnovarsi. Perché l'ascolto della radio ci dà anche molti dispiaceri. Ma questo è il pluralismo. Ecco perché oggi ci uniamo a quanti vogliono e chiedono che: viva Radio Radicale". A scriverlo è Questione giustizia, la rivista di Magistratura Democratica, dopo gli annunciati tagli dei fondi a Radio Radicale pari a 4 milioni in meno che ne comprometterebbero l'esistenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario