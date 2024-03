Maestre arrestate: indagata anche una terza collega

TRIESTE, 03 MAR - Nell'indagine dei Carabinieri sui presunti maltrattamenti ai danni di una bambina con disabilità cognitiva iscritta a una delle scuole dell'infanzia di Ronchi dei Legionari, ci sarebbe anche una terza persona, oltre alle due maestre arrestate. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola. Secondo il giornale, lo stesso giorno dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, una terza persona, anch'ella una maestra, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia. I reati che le verrebbero imputati potrebbero essere gli stessi delle altre due maestre, maltrattamenti, ma la sua posizione sarebbe meno grave rispetto alle colleghe. Le indagini sono state avviate in seguito a segnalazioni, i Carabinieri hanno installato telecamere nei locali dell'istituto scolastico e poi lunedì scorso è stata eseguita l'ordinanza di custodia. Due giorni fa, venerdì, le due maestre sono state sottoposte all'interrogatorio di garanzia e si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Rimangono agli arresti domiciliari.