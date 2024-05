Maduro appare 13 volte sulla scheda elettorale del Venezuela

CARACAS, 09 MAG - il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha pubblicato sul suo sito la scheda ufficiale delle elezioni presidenziali del 28 luglio, dove vengono mostrate le posizioni che occuperanno sia i partiti politici che i loro candidati nelle urne. L'attuale presidente, Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni, appare ben 13 volte come candidato di altrettanti partiti. Inizialmente, erano iscritti 13 candidati. Dopo alcune modifiche e sostituzioni nelle candidature, il numero è stato ridotto a dieci contendenti, tutti uomini. Nei dettagli della scheda spicca la posizione centrale nella seconda fila assegnata al Tavolo di unità democratica (Mud), che presenta Edmundo González Urrutia come principale candidato dell'opposizione, sostenuto anche dai partiti Un nuovo tempo (Unt) e dal Movimento per il Venezuela (Mpv).