Madonna Trevignano: diffida Comune, stop attività non idonee

ROMA, 03 APR - L'amministrazione comunale di Trevignano procederà "in brevissimo tempo nel diffidare l'associazione" La Madonna di Trevignano onlus e "i proprietari dell'area in questione, che così come hanno rimosso le opere abusive, dovranno interrompere ogni attività non idonea alla destinazione prevista". Così il Comune di Trevignano in una nota in relazione al luogo delle presunte e sconfessate dalla diocesi apparizioni mariane, aggiungendo che per "la violazione della diffida e della relativa ordinanza che sarà emessa a strettissimo giro, la legge prevede l'acquisizione a patrimonio del Comune delle relative aree". Intanto, dopo la decisione della diocesi di Civita Castellana che si è espressa negativamente sulle presunte apparizioni di Trevignano, oggi Gisella Cardia non ha presenziato alla recita del rosario sulla collina che si è svolta comunque come ogni 3 del mese e come sempre è stata trasmessa in diretta su youtube. Prima della preghiera mariana è stato letto un comunicato: "La Signora Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024 per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa cattolica. Così facendo, infatti, auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo" che aveva appunto vietato il raduno con la presunta veggente.