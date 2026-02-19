Macron, 'Meloni non commenti gli affari francesi'
AA
PARIGI, 19 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non "commentare" gli affari francesi dopo le osservazioni fatte sull'attivista ucciso. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti