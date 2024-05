Macron inizia una storica visita di stato in Germania

BERLINO, 26 MAG - Sullo sfondo di dissonanze tra Berlino e Parigi, il presidente Emmanuel Macron inizia oggi pomeriggio una storica visita di Stato di quasi tre giorni in Germania, la prima di questo tipo di un leader francese in 24 anni. E' previsto che Macron arrivi a Berlino nel primo pomeriggio per partecipare con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito alla "festa della democrazia" in corso da venerdì nel quartiere governativo per celebrare i 75 anni della "Legge Fondamentale", la Costituzione tedesca. Seguiranno l'accoglienza con onori militari, colloqui politici, una conferenza stampa, una passeggiata attraverso Porta Brandeburgo e, la sera, un banchetto di Stato al Castello di Bellevue. Macron sarà accompagnato dalla consorte Brigitte. La Presidenza tedesca ha fatto sapere che la visita dovrebbe mettere in risalto e celebrare l'unicità dell'amicizia franco-tedesca. Inoltre Steinmeier e Macron vogliono sfruttare la tappa berlinese per incoraggiare i cittadini tedeschi a votare nelle elezioni europee tra due settimane vincendo una tendenza all'astensionismo di cui si avvantaggia l'estrema destra (alle elezioni Ue del 2019 la partecipazione in Germania era stata del 61,4%). Per sottolineare l'unicità delle relazioni franco-tedesche, Macron è l'unico ospite straniero alle celebrazioni della costituzione tedesca come scrive l'agenzia Dpa citando la Presidenza tedesca. Le dissonanze emerse fra Parigi e Berlino negli ultimi mesi riguardano soprattutto l'aiuto militare all'Ucraina e i rapporti politico-commerciali con Usa e Cina. L'apice della visita, l'unica "di Stato" compiuta in quasi un quarto di secolo da un presidente francese nonostante i frequenti viaggi "di lavoro" in Germania, culminerà martedì con un discorso che Macron terrà a Dresda.