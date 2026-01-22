Macron,abbiamo abbordato tanker russo nel Mediterraneo,violazioni intollerabili

PARIGI, 22 GEN - "Non tollereremo alcuna violazione. Stamattina, la Marina francese ha abbordato una petroliera russa, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere una falsa bandiera. L'operazione è stata condotta in alto mare nel Mediterraneo, con l'assistenza di diversi nostri alleati": è quanto scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese Emmanuel Macron. L'operazione, precisa Emmanuel Macron nel messaggio pubblicato su X, è "stata condotta nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo". Il leader francese riferisce quindi che sulla questione è stata "avviata un'indagine giudiziaria". "La nave - prosegue Macron - è stata dirottata. Siamo determinati a rispettare il diritto internazionale e a garantire l'efficacia delle sanzioni. Le attività della flotta fantasma - deplora infine il presidente della Francia - contribuiscono a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina".