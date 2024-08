M5s, pdl su ius scholae sia calendarizzata alla prima capigruppo

ROMA, 26 AGO - "Vogliamo credere che FI non abbia fatto una proposta balneare ma sia seria e conseguente. Per questo nella prima capigruppo utile al Senato chiederemo la calendarizzazione della proposta di legge sullo ius scholae, da noi presentata per la prima volta nel lontano 2013. Qui parliamo dei diritti di ragazze e ragazzi, non si può scherzare". Lo dice interpellata dall'ANSA la senatrice Alessandra Maiorino responsabile dei diritti del M5s.