M5S, in Basilicata il nostro candidato resta Lacerenza

"La formazione civica 'Basilicata Casa Comune', il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dott. Domenico Lacerenza - profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo' di Potenza - di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione Basilicata. A Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo la sfida, va il nostro ringraziamento". E' quanto si legge in una nota congiunta di Pd, M5S, Avs, +Europa.