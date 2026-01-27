Giornale di Brescia
L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio

MILANO, 27 GEN - Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso ieri da un agente di Polizia a Rogoredo, alla periferia di Milano, aveva precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e altro ed era ritenuto uno dei capi degli spacciatori che agiscono in zona. In particolare, il 28 agosto del 2016 era fuggito a un controllo dei carabinieri, sempre a Rogoredo, e aveva avuto una colluttazione con un militare che aveva subito lesioni per 12 giorni cercando di strappargli l'arma.

MILANO

