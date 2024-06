Lumumba, con Knox eravamo amici ma mi ha pugnalato

FIRENZE, 05 GIU - "La sentenza è giusta e meritata. Saluto il tribunale di Firenze con molto rispetto e onore per la loro professionalità È vero eravamo amici con Amanda Knox, ma non si pugnalano gli amici nelle spalle e Amanda mi ha pugnalato. Mi ha pugnalato e non mi ha chiesto scusa", il commento con l'ANSA di Patrick Lumumba dopo la sentenza di Firenze. Con la sentenza, la Corte ha confermato le statuizioni civili previste in favore di Lumumba dalla sentenza appellata.