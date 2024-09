L'ultimo evaso dal Beccaria è accusato di tentato omicidio

MILANO, 09 SET - Il terzo ragazzo evaso ieri sera dal carcere minorile Beccaria di Milano, dopo la fuga dei due fratelli nel primo pomeriggio, è un 17enne originario di Pavia in custodia cautelare per tentato omicidio. Non è ancora nota la precisa dinamica dell'evasione, ma sembra che tutti e tre i minori siano riusciti a scappare scavalcando il muro di cinta. Intanto proseguono le ricerche di polizia e carabinieri. I due fratelli, di 16 e 17 anni e di origini egiziane, sarebbero stati tra i promotori della rivolta della scorsa settimana, quando in quattro avevano tentato di fuggire approfittando del caos generato dall'incendio di alcuni materassi.