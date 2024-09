Lula esprime sostegno a Kamala Harris, 'Dio vuole che vinca'

BRASILIA, 10 SET - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha espresso la sua preferenza per la vicepresidente Usa, Kamala Harris, in vista della disputa per la Casa Bianca con il rivale repubblicano nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump. Lo riferisce Cnn Brasile, secondo cui Lula ha affermato "Dio vuole che Kamala vinca le elezioni americane" nel corso di un incontro con i deputati di maggioranza. Il leader progressista brasiliano aveva già espresso critiche nei confronti di Trump, alleato dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, e sostegno al presidente statunitense uscente Joe Biden lo scorso luglio, prima che passasse il testimone ad Harris. Lula e Biden si incontreranno New York a fine settembre in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.