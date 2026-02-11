Giornale di Brescia
L'Ue approva i fondi Safe a 8 Paesi, l'Italia nel prossimo round

BRUXELLES, 11 FEB - Il Consiglio Ue ha adottato oggi una serie di decisioni esecutive che rendono disponibile l'assistenza finanziaria nell'ambito del programma SAFE a otto Stati membri: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Croazia, Portogallo e Romania. Una seconda serie di decisioni del Consiglio relative all'assistenza finanziaria a favore di Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia è stata approvata dagli ambasciatori dell'Ue e dovrebbe essere adottata formalmente dal Consiglio il 17 febbraio prossimo.

BRUXELLES

