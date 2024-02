'Lottizzazione abusiva', pm indagano su progetto Bosconavigli

MILANO, 22 FEB - C'è un altro fascicolo di indagine per lottizzazione abusiva a Milano e stavolta riguarda il progetto immobiliare Bosconavigli, che sorgerà nel quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo, ideato dall'archistar Stefano Boeri, già noto in tutto il mondo per il Bosco verticale. L'inchiesta a modello 44, ossia con ipotesi di reato ma al momento senza indagati, è stata aperta dalla Procura di Milano. La Procura, guidata da Marcello Viola, con un pool apposito di pm sta indagando, assieme alla Gdf, su presunti abusi edilizi e lottizzazioni abusive in città con diversi fascicoli, ipotizzando violazioni di leggi urbanistiche e paesaggistiche, assenza di piani attuativi necessari, di annessi servizi per i residenti delle aree interessate e oneri di urbanizzazione pagati dai costruttori ma al ribasso. Al momento in Procura sono aperte, stando a quanto riferito, numerose indagini e gli inquirenti stanno attendendo le valutazioni del Comune su tutte le presunte pratiche irregolari in corso. Da quanto riferito, l'amministrazione comunale, anche con un confronto coi vertici della Procura in queste settimane, si sarebbe resa disponibile a valutare una revisione delle pratiche al centro delle inchieste. E avrebbe chiesto tempo, però, una sorta di "time out", per portare avanti questo lavoro di analisi. La prosecuzione delle varie inchieste aperte, o già chiuse, dunque, dipenderà anche dalle risposte che arriveranno dal Comune, mentre i pm sono alla ricerca anche di consulenti disponibili ad analizzare i progetti al vaglio nelle numerose inchieste.