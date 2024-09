Lotteria Italia, al via l'edizione 2024, sorteggio il 6 gennaio

ROMA, 16 SET - Ha inizio oggi l'edizione 2024 della Lotteria Italia, la tradizionale lotteria nazionale che culminerà con il tradizionale sorteggio del 6 gennaio 2025. A partire da oggi, dunque, è possibile acquistare i biglietti al costo di 5 euro, sia presso i punti vendita fisici che presso i rivenditori online. Anche quest'anno, la Lotteria Italia presenta 12 differenti grafiche, selezionate nell'ambito dell'iniziativa "Disegniamo la fortuna con Adm" 2024. Il tema scelto per questa edizione, "Disabilità e Arte", celebra il talento artistico delle persone con disabilità, mettendo in luce il valore dell'inclusione sociale e l'impegno del Terzo settore nel promuovere il benessere e l'espressione creativa. L'estrazione finale dei premi di prima categoria avverrà il 6 gennaio 2025 durante la puntata speciale della trasmissione Rai "Affari Tuoi", in occasione della quale sarà assegnato il primo premio di 5 milioni di euro. Oltre al premio principale, saranno messi in palio numerosi altri premi di seconda e terza categoria. Il numero e l'importo esatto dei premi saranno definiti da un'apposita commissione in base al totale delle vendite dei biglietti. Inoltre, acquistando un biglietto della Lotteria Italia, si avrà la possibilità di partecipare alle estrazioni giornaliere di premi del valore di 10.000 euro che salgono a 20.000 euro tra il 22 dicembre e il 27 dicembre. Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri basta inviare il codice di 10 cifre presente sui biglietti cartacei e online ed inserirlo sul sito ufficiale www.lotteria-italia.it o registrarlo via SMS al 4770770 o via telefono all'894444 entro le 23:59 del 15 dicembre 2024. I vincitori saranno annunciati ogni giorno, dalla domenica al venerdì, durante l'edizione quotidiana della trasmissione televisiva "Affari Tuoi" abbinata alla Lotteria Italia 2024, dal 6 ottobre al 27 dicembre 2024 e sempre disponibili per la consultazione sul sito ufficiale www.lotteria-italia.it e sul sito www.adm.gov.it.