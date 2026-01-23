L'omelia per Valentino, 'la bellezza salva, l'ha seminata'

ROMA, 23 GEN - "Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita". Lo ha detto nell'omelia don Pietro Guerini, che celebra il funerale di Valentino Garavani, aggiungendo pure che "la bellezza salva, e produce sogni che cambiano il mondo". "Caro Valentino, stimatissimo maestro, la accompagnamo oggi nel suo incontro con il signore. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole la meraviglia dell'incontro con la grandezza di Dio". E, ha aggiunto: "Libera la bellezza che gli appartiene, che attraversa questo mondo, le ombre del mondo. Ecco la bellezza divina, si cela nelle minuzie e nei gesti positivi abituali, nel volto che sorride nella parola piena di cuore. Anche in una malattia, nell'insuccesso, nel male e il perdono, qui è la bellezza divina. Caro Valentino, entrando nella vita di Dio lei incontra tutti i frammenti della storia a umana in cui ma bellezza ha vinto, è stata liberata, ha riscattato la morte. Mi piace immaginarla davanti al signore in questa visione universale". "Maestro Valentino, lei ora incontra questa bellezza divina che salva e genera frutto. Bellezza che innamora. Grazie di esserne stato testimone - prosegue - Le sue opere hanno deposto visioni nuove e una nuova sapienza divina. Lei ha sempre ringraziato il signore per quanto ogni giorno le donava". Il "nostro grazie e la nostra lode per il tesoro di bellezza che lei ha saputo generare e condividere".