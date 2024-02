Lollobrigida, Pac scritta male, serve modifica sostanziale

BRUXELLES, 26 FEB - "La nuova Pac è stata scritta male, le deroghe vigenti sono insufficienti, abbiamo bisogno di modifiche sostanziali". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della manifestazione Coldiretti a Bruxelles per chiedere una semplificazione delle regole della Pac. "Il 9 giugno, dopo le elezioni europee, l'Europa deve cambiare strada e prendere atto degli errori finora compiuti e del fatto che gli scenari mondiali sono cambiati radicalmente alla luce degli effetti della guerra in Ucraina e delle tensioni in Medio Oriente e del cambiamento delle dinamiche del mercato e della concorrenza mondiale". Il ministro ha rimarcato la necessità di modifiche sostanziali volte a rafforzare "il reddito dell'agricoltore in quanto manutentore del territorio". Come governo italiano, ha continuato Lollobrigida intrattenendosi con i giornalisti, "abbiamo il dovere di sentirci corresponsabili delle scelte europee ma anche di influenzarle, non sostenendo le posizioni rigide assunte dall'Europa in maniera illogica". Negli ultimi 16 mesi, ha aggiunto ancora, "abbiamo messo al centro l'agricoltura del dibattito in Italia e ci presentiamo al Consiglio Ue - in corso oggi a Bruxelles - con una proposta di quadro organico ancorato saldamente ai principi istitutivi del progetto europeo in cui la tutela dell'agricoltore era un punto di riferimento per l'impatto sulla sicurezza alimentare, la manutenzione del territorio e la lotta allo spopolamento".