Lollobrigida, 'dopo Pasqua in arrivo decreto agricoltura'

ROMA, 27 MAR - "Arriverà subito dopo Pasqua, dopo un confronto con il mondo degli agricoltori, lo porteremo in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a 24 Mattino su Radio 24 rispondendo a una domanda sul decreto dedicato all'agricoltura. "Semplificazioni, controlli, equa distribuzione del valore e alcuni interventi per agevolare il mondo agricolo anche nella possibilità di avere più velocemente quello di cui hanno diritto, cioè il sostegno al reddito attraverso la Pac e le incentivazioni. Saranno questi alcuni dei punti dell'ossatura del decreto ma ci saranno anche altre norme sul mondo del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori", ha annunciato Lollobrigida.