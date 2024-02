Lollobrigida, apprezzo moltissimo Bardi, penso ci sarà l'accordo

ROMA, 28 FEB - In Basilicata si chiuderà l'accordo su Vito Bardi? "Penso di sì, io personalmente lo apprezzo tantissimo". Così il ministro Francesco Lollobrigida interpellato in Transatlantico alla Camera prima del question time. "Salvini ha detto che cambiare i candidati in corsa è un problema? Ma starà parlando della Basilicata, se fa un'affermazione di principio, perché ormai la Sardegna è andata. quindi per coerenza...", aggiunge spiegando che "a me non risulta che la Lega stia litigando sulla Basilicata".