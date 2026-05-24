Lollobrigida al commiato pubblico per Carlo Petrini nel Cuneese

TORINO, 24 MAG - Il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha partecipato stamani al momento di commiato pubblico per Carlo Petrini a Pollenzo, frazione di Bra, nel Cuneese, nell'Agenzia dove ha sede l'Università di Scienze gastronomiche tanto voluta dal fondatore di Slow Food. Il ministro, al termine della cerimonia, è entrato nella camera ardente con i familiari, intrattenendosi con loro per qualche momento. Tra le personalità pubbliche presenti anche l'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e il politico Sergio Chiamparino.