Locatelli, "una giornata straordinaria oggi in Sardegna"

ROMA, 22 FEB - "Una giornata straordinaria oggi in Sardegna.Questa mattina a Cagliari ho potuto incontrare tantissime persone, famiglie ed associazioni che mi hanno voluto parlare dei temi più importanti sia del territorio che anche per il governo nazionale, comprendere meglio in quale direzione stiamo andando con la piena all'applicazione della legge delega sulla disabilità". Lo ha detto in serata all'ANSA la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine di un incontro pubblico nella biblioteca comunale a Domusnovas, in provincia del Sud Sardegna. "Ho avuto poi il piacere di conoscere - ha spiegato - altre importanti realtà del territorio che si occupano di autismo, di laboratori inclusivi ma anche di tempo ricreativo e di turismo accessibile. Nel pomeriggio nella zona del Sulcis a Domusnovas ho visitato le grotte più accessibili d'Europa (Grotta di San Giovanni ndr), veramente un percorso molto importante e straordinario per le persone con disabilità, ma per tutti, che deve essere valorizzato e deve diventare un punto di riferimento sempre più prezioso del territorio. Quindi ho avuto un incontro pubblico con tanti rappresentanti del mondo associativo ma anche delle istituzioni, dove abbiamo discusso di alcuni nodi cruciali che dovranno essere trattati dal prossimo governo regionale, soprattutto in tema di sanità e di presa in carico della persona e dove ho sottolineato quanto il lavoro iniziato sia da portare avanti in modo convinto perchè si può lavorare insieme e fare sempre di più". Nel pomeriggio al campo sportivo E.Fini la ministra ha incontrato la squadra di baseball Asd Gruppo sportivo Thurpos dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.