Locatelli, superare limite reddituale per accesso assegno invalidità civile

ROMA, 18 FEB - "Stiamo lavorando per proporre una modifica del limite reddituale per l'accesso all'assegno mensile di invalidità civile. Siamo consapevoli che va superato questo limite ed è per questo che abbiamo lavorato in queste settimane per proporre una modifica che diciamo abbia una copertura di almeno 20 milioni di euro con l'obiettivo di superare la logica della soglia secca e introducendo criteri progressivi, evitando effetti che siano disincentivanti e migliorando l'equità complessiva del sistema". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli durante il question time. "È un impegno che porteremo avanti - ha aggiunto - naturalmente dopo averla condivisa con il ministro del lavoro".