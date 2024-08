Locatelli, prima medaglia dal paraciclismo, è la numero 600

ROMA, 29 AGO - "Grande emozione per l'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024! La prima medaglia per il nostro Paese è arrivata dal paraciclismo, con Lorenzo Bernard e la sua guida Davide Plebani che hanno conquistato il bronzo nell'inseguimento individuale 4000 metri B al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines. Un traguardo speciale, poiché questa è la medaglia numero 600 nella storia delle Paralimpiadi per l'Italia. Complimenti a Lorenzo e Davide per questo straordinario risultato!". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.