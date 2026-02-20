Locatelli martedì a Ginevra per il Consiglio dei Diritti Umani

ROMA, 20 FEB - Martedì 24 febbraio, alle 10.00, al Palais des Nations a Ginevra, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli parteciperà al Segmento di Alto Livello della 61ma sessione del Consiglio dei Diritti Umani. Alle 13.00 Locatelli inaugurerà la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter "Nothing about us, without us", ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024. Il progetto, che toccherà i Paesi G7 durante il 2026, si compone di nove pannelli, uno introduttivo, gli altri dedicati alle otto priorità della Carta di Solfagnano: inclusione come priorità nelle agende; accessibilità universale; vita autonoma e indipendente; valorizzazione dei talenti e inclusione lavorativa; promozione delle nuove tecnologie; sport e dimensione ricreativa e culturale; dignità della vita e servizi; prevenzione e gestione nelle emergenze, crisi climatiche, umanitarie e nei conflitti. L'obiettivo è illustrare l'attuazione degli impegni sottoscritti dai Paesi G7 attraverso esempi concreti legati alla vita quotidiana delle persone. "Con questa mostra, che abbiamo esposto in occasione del primo anniversario della firma della Carta - spiega Locatelli -, vogliamo continuare a promuovere, attraverso gli impegni sottoscritti il 16 ottobre 2024, una visione sempre più attenta, consapevole e inclusiva, superando barriere e pregiudizi sulla disabilità, e soprattutto capace di mettere davvero al centro la dignità di ogni persona". Ogni pannello ha un codice QR che consente di visualizzare contenuti approfonditi relativi alla Carta di Solfagnano sul proprio smartphone, disponibili in diverse lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo, Lis e Isl.